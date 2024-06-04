Українці в Німеччині отримують листи від страхових компаній: сплачувати рахунки, чи ігнорувати

Останнім часом українські емігранти, які проживають у Німеччині, повідомляють про отримання листів від страхових компаній з вимогою сплатити певні внески. Багато одержувачів висловили небажання виконувати ці вимоги, тоді як інші вирішили їх проігнорувати.

Як діяти при отриманні такого листа, розповіла німецько-українська благодійна асоціація Ukrainian Future.

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Чи оплачувати рахунки з листів?

Як йдеться у дописі, через розрив у наданні соціальної допомоги та сплаті страхових внесків, деякі страхові компанії не отримали виплати від служб соціального захисту. Українці отримують листи, де йдеться про вимогу виплатити певну суму внеску.

В цій ситуації ми радимо самостійно сплатити суму, яка вказана у листі від страхової. Разом із тим, просимо переадресувати листа до установи, яка за вас відповідає – соціаламт, або джобцентр,

– зауважують експерти.

У зворотному листі потрібно вказати, що ви вже самостійно сплатили цей внесок і просто просите про відшкодування з боку соціальної установи.

Громадянство Німеччини отримали рекордне число іноземців

У 2023 році у Німеччині громадянство отримали 200 000 осіб. Це найбільша кількість наданих громадянств з 2000 року. Торік німецькі паспорти отримали громадяни 157 різних країн.

У нещодавньому звіті Федерального статистичного управління Німеччини повідомляється, що майже 6 000 українців отримали німецьке громадянство.

Відомо також, що в Німеччині планують запустити онлайн-платформу, яка буде надавати інформацію про процедури подання заявки на німецьке громадянство. Сайт повинен почати роботу 27 червня 2024. Саме в цей день набуде чинності закон Німеччини про подвійне громадянство.