Как действовать при получении такого письма, рассказала немецко-украинская благотворительная ассоциация Ukrainian Future.

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Оплачивать ли счета из писем?

Как говорится в заметке, из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов, некоторые страховые компании не получили выплаты от служб социальной защиты. Украинцы получают письма, где говорится о требовании выплатить определенную сумму взноса.

В этой ситуации мы советуем самостоятельно оплатить сумму, которая указана в письме от страховой. Вместе с тем, просим переадресовать письмо в учреждение, которое за вас отвечает – социаламт, или джобцентр,

– отмечают эксперты.

В обратном письме нужно указать, что вы уже самостоятельно оплатили этот взнос и просто просите о возмещении со стороны социального учреждения.

Гражданство Германии получили рекордное число иностранцев

В 2023 году в Германии гражданство получили 200 000 человек. Это наибольшее количество предоставленных гражданств с 2000 года. В прошлом году немецкие паспорта получили граждане 157 разных стран.

В недавнем отчете Федерального статистического управления Германии сообщается, что почти 6 000 украинцев получили немецкое гражданство.

Известно также, что в Германии планируют запустить онлайн-платформу, которая будет предоставлять информацию о процедурах подачи заявки на немецкое гражданство. Сайт должен начать работу 27 июня 2024 года. Именно в этот день вступит в силу закон Германии о двойном гражданстве.