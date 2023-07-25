Природні катаклізми в Італії: лісові пожежі на Сицилії та шторм у Мілані

Екстремальні погодні умови продовжують вирувати в Європі. Цього разу критична спека спричинила лісові пожежі в Італії. Сильної шкоди також завдав шторм в Мілані.

Природа лютує не лише в Греції, де лісові пожежі спричинили найбільшу евакуацію в історії країни. Палає також і в Італії. Через загоряння навіть закрили аеропорт у Палермо на Сицилії.

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Вогонь підбирається до аеропорту

Пожежники гасять масштабну пожежу поблизу італійського аеропорту Палермо, тому поки він не працюватиме. Ситуація ускладнюється через великий потік туристів, які приїхали до Сицилії на піку сезону. Але евакуювати їх поки не планують.

У деяких частинах острова температура піднялась до 47,6°C. Цікаво, що абсолютний максимум температури в Європі був зафіксований два роки тому саме тут – на Сицилії. Тоді стовпчики термометра показали 48,8°C.

Аномальна спека вже другий тиждень мучить Італію. Сьогодні 16 міст оголосили стан підвищеної тривоги через високі температури. До них належать Палермо і Катанія, де останніми днями часто відбуваються відключення електроенергії та водопостачання через спеку.

Шторм в Мілані

Але спека – це не єдина проблема, яка турбує Італію зараз. Нічний шторм у Мілані зривав дахи, виривав із корінням дерева, блокуючи дороги та роботу транспорту. Двоє жінок, на жаль, загинули через падіння дерев у провінціях Монца і Брешіа.

Італія цього року надзвичайно сильно страждає від змін клімату. Нагадаємо, у травні країну накрили смертоносні повені.

Греція у вогні

Тим часом у Греції триває наймасштабніша евакуація туристів в історії країни. Через лісові пожежі в безпечні місця вивозять мандрівників із Родоса, Корфу та Евії.

За останні 2 дні на острові Родос перемістили до безпечної зони понад 19 тисяч туристів. Їх рятували на дорогах та пляжах, часом вони мусили пішки йти від своїх готелів, до яких вже підбиралось полум'я. Врятованих туристів тимчасово розміщували у спортзалах, школах та на стадіонах. А на Корфу евакуювали понад 2 500 відпочивальників.