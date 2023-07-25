Природа свирепствует не только в Греции, где лесные пожары повлекли наибольшую эвакуацию в истории страны. Пылает также и в Италии. Из-за возгорания даже закрыли аэропорт в Палермо на Сицилии.

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Огонь подбирается в аэропорт

Пожарные тушат масштабный пожар вблизи итальянского аэропорта Палермо, поэтому пока он не будет работать. Ситуация усложняется из-за большого потока туристов, приехавших на Сицилию на пике сезона. Но эвакуировать их пока не планируют.

В некоторых частях острова температура поднялась до 47,6°C. Интересно, что абсолютный максимум температуры в Европе был зафиксирован два года назад именно здесь – на Сицилии. Тогда столбики термометров показали 48,8°C.

Аномальная жара уже вторую неделю мучает Италию. Сегодня 16 городов объявили состояние повышенной тревоги из-за высоких температур. К ним относятся Палермо и Катания, где в последние дни часто происходят отключения электроэнергии и водоснабжения из-за жары.

Шторм в Милане

Но жара – это не единственная проблема, беспокоящая Италию сейчас. Ночной шторм в Милане срывал крыши, вырывал с корнями деревья, блокируя дороги и работу транспорта. Две женщины, к сожалению, погибли из-за падения деревьев в провинциях Монца и Брешиа.

Италия в этом году очень сильно страдает от изменений климата. Напомним, в мае страну накрыли смертоносные наводнения.

Греция в огне

Тем временем в Греции продолжается самая масштабная эвакуация туристов в истории страны. Из-за лесных пожаров в безопасные места вывозят путешественников из Родоса, Корфу и Эвии.

За последние 2 дня на острове Родос переместили в безопасную зону более 19 тысяч туристов. Их спасали на дорогах и пляжах, иногда они должны были пешком уходить от своих отелей, к которым уже подбиралось пламя. Спасенных туристов временно размещали в спортзалах, школах и на стадионах. А на Корфу эвакуировали более 2 500 отдыхающих.