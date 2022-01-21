Про це свідчать дані дослідження, надані Польським комітетом Європейської мережі по боротьбі з бідністю.

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Згідно з даними дослідження випливає, що у 2020 році у Польщі стало на 378 тисяч більше людей, які живуть за межею бідності. Загалом же майже 2 мільйони осіб живуть на суми нижче за прожитковий мінімум. Серед них 410 тисяч дітей і 312 тисяч пенсіонерів.

Якщо говорити детальніше, то мовиться про такі суми:

640 злотих на місяць для тих, хто живе поодинці,

1727 злотих на місяць для сімей з 4 осіб, у якій двоє батьків та двоє дітей до 14 років.

Причини бідності, що зростає

Голова EAPN Polska, Рішард Шарфенберг зазначив, що зростання кількості людей, що живуть за межею бідності – тимчасове явище і, найімовірніше, спричинене заморозкою частини економіки. Водночас на це впливатиме і висхідна інфляція.

Зверніть увагу! Уряд у Польщі вирішив знизити ціни на певні категорії товарів, аби пом'якшити вплив інфляції на гаманці людей. Зменшити ціни планують шляхом зниження ПДВ на обрані продукти.

Як влада допомагала своїм громадянам

У 2020 році поляки використовували, серед іншого:

збільшену допомогу по догляду (215 злотих на місяць),

нову додаткова допомога для осіб на утриманні (500 злотих на місяць),

а також щорічну одноразову надбавку до пенсій та пенсій по інвалідності.

За оцінкою авторів звіту, 2021 року ситуація не дуже покращилася. Приблизно 44% дітей могли бути виключені із соціального життя. На додаток, попри додаткові пільги, майже на 50 тисяч зросла кількість вкрай бідних пенсіонерів.