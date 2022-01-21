Об этом свидетельствуют данные исследования, предоставленные Польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью.

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Согласно данным исследования, следует, что в 2020 году в Польше стало на 378 тысяч больше людей, живущих за чертой бедности. В целом же почти 2 миллиона людей живут на суммы ниже прожиточного минимума. Среди них 410 тысяч детей и 312 тысяч пенсионеров.

Если говорить подробнее, то говорится о таких суммах:

640 злотых в месяц для живущих в одиночку,

1727 злотых в месяц для семей из 4 человек, в которых двое родителей и двое детей до 14 лет.

Причины растущей бедности

Глава EAPN Polska, Ришард Шарфенберг отметил, что рост числа людей, живущих за чертой бедности – временное явление и, скорее всего, вызван заморозкой части экономики. В то же время, на это будет влиять и восходящая инфляция.

Обратите внимание! Правительство в Польше решило снизить цены на определенные категории товаров, чтобы смягчить влияние инфляции на кошельки людей. Уменьшить цены планируется путем снижения НДС на выбранные продукты.

Как власть помогала своим гражданам

В 2020 году поляки использовали, среди прочего:

увеличенное пособие по уходу (215 злотых в месяц),

новую дополнительную помощь для лиц на иждивении (500 злотых в месяц),

а также ежегодную одноразовую надбавку к пенсиям и пенсиям по инвалидности.

По оценке авторов отчета, в 2021 году ситуация не сильно улучшилась. Приблизительно 44% детей могли быть исключены из социальной жизни. Вдобавок, несмотря на дополнительные льготы, почти на 50 тысяч выросло количество крайне бедных пенсионеров.