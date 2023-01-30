Куди поїхати на День закоханих: 10 найромантичніших столиць Європи

30 січня 2023, 18:58
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Джерело:

The Lifestyle Daily

14 лютого відзначають найромантичніше свято року – День Валентина чи День закоханих. В очікуванні свята були визначені найромантичніші столиці Європи.

Перше місце в рейтингу найромантичніших столиць Європи посів португальський Лісабон. Перелік склала європейська група чартерних яхт Catamaran Charter Croatia. 

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Щоб скласти рейтинг, експерти вивчили кожну столицю та проаналізували дані Trip Advisor про кількість романтичних ресторанів та готелів на мільйон людей у кожному місті.

Європейські країни розквітають під час свят, особливо коли мова йде про День Святого Валентина, тому в цьому дослідженні цікаво побачити, які столиці виходять на перше місце якраз до найромантичнішого дня в році,
​– прокоментував представник Catamaran Charter Croatia.

Очолила рейтинг португальська столиця – Лісабон. У місті з населенням близько 548 тисяч людей доступно 588 романтичних ресторанів, а також 152 романтичні готелі. Так, у Лісабоні найвище співвідношення ресторанів та готелів на мільйон людей.

Монако з населенням майже 37 тисяч осіб визнали другою найромантичнішою столицею Європи, тоді як французький Париж, який багато хто вважає найромантичнішим містом світу, займає аж третє місце. З населенням близько 2,1 мільйона людей місто має 1 387 романтичних ресторанів і 542 романтичних готелів.

10 найромантичніших столиць Європи

  • Лісабон (Португалія)
  • Монако (Монако)
  • Париж (Франція)

Вечірній Париж / Фото UnSplash

  • Сан-Марино (Сан-Марино)
  • Рим (Італія)
  • Андорра-ла-Велья (Андорра)
  • Амстердам (Нідерланди)
  • Афіни (Греція)
  • Прага (Чехія)
  • Рейк'явік (Ісландія)

Той факт, що в невеликих населених пунктах так багато романтичних ресторанів і готелів, просто показує, скільки столиць можуть отримати вигоду з того, що вони є місцем для романтичного відпочинку. 

Автор: Марта Касіянчук