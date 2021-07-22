Ліки у Польщі будуть безкоштовними: для кого

Комітети сенату Польщі підтримали пропозицію опозиційних сил зробити ліки для певних категорій людей безкоштовними. За медикаменти тепер платитиме держава.

За попередніми оцінками, така ініціатива коштуватиме Польщі близько 11,5 мільйонів злотих на рік. Пропозиція розглянута і схвалена комітетами з питань сім'ї, людей зрілого віку, соціальної політики та охорони здоров'я.

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Хто отримуватиме ліки безкоштовно

З 2016 року у Польщі люди, які є старшими 75 років, здобули право безоплатно отримувати медикаменти, які входять у національний перелік основних ліків. Зараз мовиться про зниження вікового ліміту до 70 років.

Спершу така ініціатива з'явилась з боку правлячої партії "Право і справедливість", однак у кінцевому результаті була внесена на розгляд комітетами представниками опозиції.

До слова, окрім людей зрілого віку, безкоштовні медикаменти у Польщі можуть отримувати також вагітні жінки. Така можливість доступна ще з минулого року, і все, що для цього необхідно – перебувати на обліку у гінеколога.