Лекарства в Польше будут бесплатными: для кого

Комитеты сената Польши поддержали предложение оппозиционных сил сделать лекарства для определенных категорий людей бесплатными. За медикаменты теперь будет платить государство.

По предварительным оценкам, такая инициатива будет стоить Польше около 11,5 миллиона злотых в год. Предложение рассмотрено и одобрено комитетами по вопросам семьи, людей зрелого возраста, социальной политики и здравоохранения.

Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Кто будет получать лекарства бесплатно

С 2016 года в Польше люди, которые являются старшими 75 лет, получили право бесплатно получать медикаменты, которые входят в национальный перечень основных лекарств. Сейчас говорится о снижении возрастного лимита до 70 лет.

Сначала такая инициатива появилась со стороны правящей партии "Право и справедливость", однако в конечном итоге была внесена на рассмотрение комитетами представителями оппозиции.

К слову, кроме людей зрелого возраста, бесплатные медикаменты в Польше могут получать также беременные женщины. Такая возможность доступна еще с прошлого года, и все, что для этого необходимо – находиться на учете у гинеколога.