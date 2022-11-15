Українці, які офіційно працевлаштовані у Польщі, серед іншого, мають право піти за потреби на лікарняне. Раніше ми уже розповідали, чим поляки займаються на лікарняному, а сьогодні звернемо увагу, як слід поводитися, маючи довідку від лікаря про тимчасову непрацездатність.

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Що варто знати про лікарняний у Польщі

Лікарняний у Польщі називають L4. Його видає лікар, щоб засвідчити тимчасову непрацездатність.

Якщо у лікарняному листі лікар поставив "1", такий працівник має перебувати тільки вдома. Приводом вийти з дому може бути лише візит до лікаря чи похід до аптеки.

Під час лікарняного у Польщі не можна виконувати будь-яку оплачувану роботу, робити ремонт, поратись в городі чи їхати у відпустку.

Перевірити, чи хвороба не є вдаваною і раптово навідатись до вас у гості можуть як роботодавець, так і орган соціального страхування ZUS. Для цього в ZUS є спеціальні контролери.

Важливо правильно вказувати адресу проживання у лікарняному. Бо якщо за вказаною адресою вас не знайшли, це може загрожувати припиненням виплат.

Максимальна тривалість лікарняного – 182 дні. Це період, протягом якого працівник має право на допомогу у зв’язку з хворобою.

Бережіть себе та дотримуйтесь правил у чужій країні.