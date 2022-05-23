Работа в Lidl: кого ищет сеть и какие условия обещают

В Польше стартует туристический сезон и в городах и локациях, популярных среди путешественников, значительно увеличится поток покупателей. Поэтому торговая сеть и ищет дополнительных работников. А поскольку работа временная, то руководство предпочитает сотрудников, которые уже устроены в компании и работают в Lidl в разных польских гминах.

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Так что Lidl поощряет своих работников переезжать в туристические направления на летний сезон. Во время такой, так сказать, командировки компания будет предоставлять жилье и, кроме зарплаты, ежемесячную премию в 600 злотых брутто.

Предложение от Lidl распространяется на 11 городов. Восемь у моря (Świnoujścia, Międzyzdrojów, Kamienia Pomorskiego, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Darłowa, Ustki, Władysławowa) и три в горах (Zakopanego, Szklarskiej Poręby и Kudowy Zdroju). Дополнительные работники приступят к работе уже с 1 июня.

Сезонные работники в Biedronka

Если Lidl ищет среди своих, то попасть на работу в сеть Biedronka имеют шансы новые работники. Правда, речь тоже идет о временном трудоустройстве – на период летних отпусков.

Для того чтобы обеспечить покупателям комфортный шопинг в самый жаркий курортный сезон в туристических местах, Biedronka в шестой раз предлагает временное трудоустройство внешним кандидатам,

– говорят представители сети.

Новые работники будут получать не менее 19,70 злотых брутто в час работы. А в их обязанности будут входить выкладки товара, дезинфекция и уборка в магазине, обслуживание клиентов в торговом зале и на кассах самообслуживания, а также выпекание хлебобулочных изделий.

При этом руководство Biedronka уверяет, что для успешного трудоустройства совсем не требуется резюме, а более подробная информация о вакансиях появится на стендах в магазинах уже в ближайшее время.