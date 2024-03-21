Легальне перебування у Польщі для українців: названо різні терміни

Тимчасовий захист для українців у Польщі було продовжено до 30 червня 2024 року. При цьому значній кількості біженців гарантоване право залишатися у країні на довший час.

Які терміни легального перебування для різних категорій українських громадян у Польщі 2024 року – читайте далі!

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Які категорії зможуть перебувати у Польщі після 30 червня?

22 лютого 2024 року в Польщі набрали чинності оновлені положення спеціального закону Польщі. За ними, термін легального перебування у країні втікачів від війни в Україні продовжений до 30 червня 2024 року.

Але мінімум 5 категорій українських біженців зможуть законно перебувати у Польщі і після 30 червня. Ці винятки стосуються українських дітей дошкільного, шкільного віку, які включені до польської системи освіти. Також – їхніх батьків чи законних опікунів, які перебувають із ними у Польщі.

До 31 серпня 2024 року закон гарантує право на легальне перебування громадянам України, які станом на 30 червня 2024 року будуть:

користуватись польською дошкільною освітою;

здобуватимуть обов'язкову шкільну освіту або обов'язкову іншу освіту в Польщі.

До 31 серпня 2024 року також мають право легально перебувати в Польщі українці, які не пізніше 2022/2023 навчального року розпочали навчання у загальноосвітньому професійно-технічному навчальному закладові II ступеня, або поліцеальній школі та школі для дорослих.

Крім того, до 31 серпня 2024 року в Польщі можуть законно перебувати українські громадяни із неповнолітніми дітьми, які навчаються дистанційно в українській системі освіти.

Після 30 червня у Польщі можуть перебувати особи, які користуються польською освітою / Фото Unsplash

До 30 вересня 2024 року легально можуть перебувати українці, які повторно складатимуть випускний іспит у польських навчальних закладах. Якщо йдеться про неповнолітніх – то з ними можуть перебувати і їхні батьки чи опікуни.

Хто з українців може бути тільки до 30 червня?

У польському Управлінні з питань іноземців зазначають, що для інших категорій українських мігрантів терміни дії документів та перебування продовжені до 30 червня 2024 року. А саме:

легальних термінів перебування та дії польських національних віз громадян України;

терміни дії легальних посвідок на тимчасове проживання;

терміни виїзду громадян України з території Польщі, які легально перебувають у країні;

терміни для добровільного повернення (наразі це строки для добровільного виїзду), вказані в рішеннях, які були видані громадянам України;

терміни дії легальних посвідок на перебування, польських документів, що посвідчують особу іноземця;

терміни документів "дозвіл на толерантне перебування", які були видані громадянам України.

Також до 30 червня 2024 року в Польщі вважається легальним перебування громадян України в рамках безвізового режиму. А також – у зв'язку із закінченням терміну дозволу на короткотермінове перебування, зокрема на підставі шенгенської візи.