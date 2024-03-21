Какие сроки легального пребывания для различных категорий украинских граждан в Польше 2024 года – читайте дальше!

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Какие категории смогут находиться в Польше после 30 июня?

22 февраля 2024 года в Польше вступили в силу обновленные положения специального закона Польши. По ним, срок легального пребывания в стране беглецов от войны в Украине продлен до 30 июня 2024 года.

Но минимум 5 категорий украинских беженцев смогут законно находиться в Польше и после 30 июня. Эти исключения касаются украинских детей дошкольного, школьного возраста, которые включены в польскую систему образования. Также – их родителей или законных опекунов, которые находятся с ними в Польше.

До 31 августа 2024 года закон гарантирует право на легальное пребывание гражданам Украины, которые по состоянию на 30 июня 2024 года будут:

пользоваться польским дошкольным образованием;

получать обязательное школьное образование или обязательное другое образование в Польше.

До 31 августа 2024 года также имеют право легально находиться в Польше украинцы, которые не позднее 2022/2023 учебного года начали обучение в общеобразовательном профессионально-техническом учебном заведении II степени, или полицеальной школе и школе для взрослых.

Кроме того, до 31 августа 2024 года в Польше могут законно находиться украинские граждане с несовершеннолетними детьми, которые учатся дистанционно в украинской системе образования.

После 30 июня в Польше могут находиться лица, которые пользуются польским образованием / Фото Unsplash

До 30 сентября 2024 года легально могут находиться украинцы, которые повторно будут сдавать выпускной экзамен в польских учебных заведениях. Если речь идет о несовершеннолетних – то с ними могут находиться и их родители или опекуны.

Кто из украинцев может быть только до 30 июня?

В польском Управлении по вопросам иностранцев отмечают, что для других категорий украинских мигрантов сроки действия документов и пребывания продлены до 30 июня 2024 года. А именно:

легальных сроков пребывания и действия польских национальных виз граждан Украины;

сроки действия легальных видов на временное проживание;

сроки выезда граждан Украины с территории Польши, которые легально находятся в стране;

сроки для добровольного возвращения (сейчас это сроки для добровольного выезда), указанные в решениях, которые были выданы гражданам Украины;

сроки действия легальных видов на пребывание, польских документов, удостоверяющих личность иностранца;

сроки документов "разрешение на толерантное пребывание", которые были выданы гражданам Украины.

Также до 30 июня 2024 года в Польше считается легальным пребывание граждан Украины в рамках безвизового режима. А также – в связи с окончанием срока разрешения на краткосрочное пребывание, в частности на основании шенгенской визы.