Следующая остановка должна была быть в Порт-Луи на Маврикии. В то же время сойти на берег уже не смог никто. Причиной стало подозрение на заражение неизвестным вирусом.

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После Мадагаскара люди почувствовали недомогание

Вскоре после того, как лайнер отплыл от Мадагаскара, люди почувствовали симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта. Недомогание почувствовал незначительный процент пассажиров, однако в ловушке оказались все. Люди не могут сойти на берег.

Что стало причиной инфицирования, пока неизвестно. Наиболее вероятная причина – норовирус или зимний вирус. В то же время медики не исключают вариант даже холеры.

По самому идеальному сценарию, Norwegian Dawn сможет пришвартоваться не раньше, чем во вторник, 27 февраля.

Особенно возмущены этим новые пассажиры, которые должны были сойти на борт и отправиться в отпуск. Однако теперь они вынуждены арендовать номера и вежливо ждать в гостиницах. К слову, жилье обещает оплатить компания Norwegian Cruise Line, которой принадлежит лайнер.

Людей просят запастись терпением и не подвергаться опасности. Пресс-служба заверила, что сейчас продолжаются проверки. Безопасность и самочувствие пассажиров – приоритет.