Мандрувати лише за 200 доларів: туристка, яка відвідала 10 країн, розповіла, як зекономити

Головний тревел-стереотип: щоб подорожувати, потрібно мати тисячі доларів. Але туристка зі стажем Ем витрачає на відвідини однієї країни приблизно 260 доларов. Окрім того, вона щедро поділилася лайфхаками, як це вдається.

Лише цього року Ем вдалося відвідати 10 країн. Мандрівниця чудово провела час й геть не почувалася обділеною у фінансовому плані. Ем охоче розповіла, як їй це вдалося й дала порадити іншим туристам.

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Три головні лайфхаки від Ем

Насамперед Ем рекомендує уникати ресторанів. Особливо, якщо ви їдете у країну з високими цінами, як-от Швейцарія або Нідерланди. Обід або вечеря там можуть обійтися приблизно у 50 євро. Тим часом у супермаркеті на цю суму можна закупити продукти на всю мандрівку.

Щоб харчуватися смачно та збалансовано, варто відразу шукати помешкання з кухнею. Водночас у Південно-Східній Азії купувати вуличну їжу буде значно дешевше, аніж готувати самостійно.



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Також Ем рекомендує заощаджувати на зв'язку. Для цього найкраще придбати eSim (так звану віртуальну SIM-карту).

Ще один дуже ефективний лайфхак – обирати правильний час для свої мандрівки. Тобто не їхати у розпал туристичного сезону. Наприклад, влітку Італія обійдеться набагато дорожче, аніж восени. Тим часом у вересні країною можна буде насолодитися без натовпів туристів.