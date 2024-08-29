Только в этом году Эм удалось посетить 10 стран. Путешественница прекрасно провела время и не чувствовала себя обделенной в финансовом плане. Эм охотно рассказала, как ей это удалось и дала советы другим туристам.

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Три главных лайфхака от Эм

В первую очередь Эм рекомендует избегать ресторанов. Особенно, если вы едете в страну с высокими ценами, например, Швейцарию или Нидерланды. Обед или ужин там могут обойтись примерно в 50 евро. Между тем, в супермаркете на эту сумму можно закупить продукты на все путешествие.

Чтобы питаться вкусно и сбалансированно, следует сразу искать квартиру с кухней. В то же время в Юго-Восточной Азии покупать уличную еду будет значительно дешевле, чем готовить самостоятельно.



Увидеть мир бюджетно– абсолютно реально / Unsplash

Также Эм рекомендует экономить на связи. Для этого лучше всего приобрести eSim (так называемую виртуальную SIM-карту).

Еще один очень эффективный лайфхак – выбирать правильное время для своих путешествий. То есть не ехать в разгар туристического сезона. Например, летом Италия обойдется гораздо дороже, чем осенью. Между тем, в сентябре страной можно будет насладиться без толп туристов.