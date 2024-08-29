Лише цього року Ем вдалося відвідати 10 країн. Мандрівниця чудово провела час й геть не почувалася обділеною у фінансовому плані. Ем охоче розповіла, як їй це вдалося й дала порадити іншим туристам.

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Три головні лайфхаки від Ем

Насамперед Ем рекомендує уникати ресторанів. Особливо, якщо ви їдете у країну з високими цінами, як-от Швейцарія або Нідерланди. Обід або вечеря там можуть обійтися приблизно у 50 євро. Тим часом у супермаркеті на цю суму можна закупити продукти на всю мандрівку.

Щоб харчуватися смачно та збалансовано, варто відразу шукати помешкання з кухнею. Водночас у Південно-Східній Азії купувати вуличну їжу буде значно дешевше, аніж готувати самостійно.



Побачити світ бюджетно – абсолютно реально / Unsplash

Також Ем рекомендує заощаджувати на зв'язку. Для цього найкраще придбати eSim (так звану віртуальну SIM-карту).

Ще один дуже ефективний лайфхак – обирати правильний час для свої мандрівки. Тобто не їхати у розпал туристичного сезону. Наприклад, влітку Італія обійдеться набагато дорожче, аніж восени. Тим часом у вересні країною можна буде насолодитися без натовпів туристів.