У латвійських школах заборонять вивчати російську мову як другу іноземну

У Латвії планують прибрати зі шкільного навчального плану російську мову. Натомість на вибір для вивчення другої іноземної буде одна з мов Європейського союзу.

Про це заявили у Міністерстві освіти та науки Латвії. У відомстві пояснили, чим зумовлені такі зміни.

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Російську мову не викладатимуть у школах Латвії

Так, з 2026 / 2027 навчального року у Латвії діятимуть нові вимоги, відповідно до яких другою іноземною мовою у всіх школах може бути лише одна з мов ЄС або іноземна мова, освоєння якої регулюють міжурядові договори у сфері освіти. А це означає, що учні більше не зможуть вивчати російську мову як другу іноземну, оскільки ця мова не є офіційною мовою Європи і не фігурує у відповідних міжнародних договорах.

Ці зміни сприятимуть повній інтеграції молоді до європейського освітнього простору, вивченню офіційних мов ЄС, що, своєю чергою, відкриває широкі можливості для працевлаштування всередині та за межами ЄС,

– кажуть у Міністерстві освіти та науки Латвії.

Першу іноземну мову латвійці починають вчити уже з 1 класу. Це має бути одна з офіційних мов ЄС, але найчастіше обирають англійську. Друга іноземна мова додається у 4 класі. Якою саме вона буде, кожен навчальний заклад визначає самостійно.

Але річ у тому, що майже половина латвійських шкіл не пропонує вибору – у понад 300 навчальних закладах діти вивчають лише російську як другу іноземну мову. З огляду на це, міносвіти розробить поправки до навчальних планів, передбачивши, що всі школи мають викладати одну з мов Європейського союзу або іншу іноземну мову, яка регулюється міжурядовими угодами.