Об этом заявили в Министерстве образования и науки Латвии. В ведомстве объяснили, чем вызваны такие изменения.

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Русский язык не будут преподавать в школах Латвии

Так, с 2026 / 2027 учебного года в Латвии будут действовать новые требования, в соответствии с которыми вторым иностранным языком во всех школах может быть только один из языков ЕС или иностранный язык, освоение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования . А это значит, что школьники больше не смогут изучать русский язык как второй иностранный, поскольку этот язык не является официальным языком Европы и не фигурирует в соответствующих международных договорах.

Эти изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, изучению официальных языков ЕС, что в свою очередь открывает широкие возможности для трудоустройства внутри и за пределами ЕС,

– говорят в Министерстве образования и науки Латвии.

Первый иностранный язык латвийцы начинают учить уже с первого класса. Это должен быть один из официальных языков ЕС, но чаще всего выбирают английский. Второй иностранный язык прилагается в 4 классе. Какой именно он будет, каждое учебное заведение определяет самостоятельно.