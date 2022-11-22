Об этом заявили в Министерстве образования и науки Латвии. В ведомстве объяснили, чем вызваны такие изменения.
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Русский язык не будут преподавать в школах Латвии
Так, с 2026 / 2027 учебного года в Латвии будут действовать новые требования, в соответствии с которыми вторым иностранным языком во всех школах может быть только один из языков ЕС или иностранный язык, освоение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования. А это значит, что школьники больше не смогут изучать русский язык как второй иностранный, поскольку этот язык не является официальным языком Европы и не фигурирует в соответствующих международных договорах.
Эти изменения будут способствовать полной интеграции молодежи в европейское образовательное пространство, изучению официальных языков ЕС, что в свою очередь открывает широкие возможности для трудоустройства внутри и за пределами ЕС,
– говорят в Министерстве образования и науки Латвии.
Первый иностранный язык латвийцы начинают учить уже с первого класса. Это должен быть один из официальных языков ЕС, но чаще всего выбирают английский. Второй иностранный язык прилагается в 4 классе. Какой именно он будет, каждое учебное заведение определяет самостоятельно.
Но дело в том, что почти половина латвийских школ не предлагает выбора – в более чем 300 учебных заведениях дети изучают только русский как второй иностранный язык. Учитывая это, минобразования разработает поправки к учебным планам, предусмотрев, что все школы должны преподавать один из языков Европейского союза или другой иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями.