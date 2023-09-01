Серед синьо-жовтих експонатів і підпис Залужного: у Латвії відкрили виставку українських стягів
Джерело:Посольство України в Латвії
На знак солідарності та підтримки у Латвії урочисто відкрили виставку колекції прапорів із підписами доблесних українських захисників, які безстрашно борються з російською агресією. Виставка "Прапори України. Боротьба за Незалежність" проходить у військовому музеї Латвії.
Виставка прапорів у Латвії
Виставка у Ризі буде відкрита для публіки з 23 серпня по 9 вересня за адресою: вулиця Смілсу, 20.
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На виставці представлено 23 прапори, які підписали українські військові різних підрозділів:
- Збройних Сил України,
- Національної Гвардії,
- Державної прикордонної служби,
- Головного управління розвідки Міністерства оборони,
- Військово-морських Сил України,
- Повітряних Сил.
Крім того, є прапор підписаний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
Серед оборонців, які залишили свій підпис на прапорах, є захисники "Азовсталі", спецпризначенці, розвідники та військові пілоти.
Зазначені підрозділи Сил оборони України вели та ведуть бойові дії зі звільнення українських територій від російських окупантів на різних напрямах фронту – на півночі, сході та півдні України,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, вони билися за свободу Києва (звільняли Київщину), Харківщини, Херсонщини, Маріуполя та Бахмута.
Експонати виставки / Фото з фейсбуку Посольства України в Латвії
Більшість підрозділів продовжують боронити українську землю від російських окупантів у найгарячіших точках лінії фронту.
Тисячі людей взялися за руки під час "Ланцюгів Єдності"
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