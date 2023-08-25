"‎Ланцюги Єдності" утворили на центральних вулицях міст за кордоном. Цією акцією хотіли вчергове привернути увагу світу до України та подякувати тим країнам, які прихистили українських біженців. Як це було – дивіться далі.

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Світ об'єднався "‎Ланцюгом Єдності"

О 19:00 українці і ті, хто підтримують нашу державу, зібралися на головних вулицях своїх міст. Вони взялися за руки, щоб нагадати світові, що заради України потрібно єднатися.

Нагадаємо, акцію присвятили Дню Незалежності України. Щоб долучитися, потрібно було зайти на сайт та натиснути "‎Приєднатися до ланцюга". Далі – знайти на мапі своє місто та позначити на центральній вулиці точку, де ви плануєте стояти. Побачивши цю позначку, інші учасники могли стати пліч-о-пліч з вами. Так само можна було знайти тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.

Долучилися до віртуального ланцюга майже 29 тисяч учасників з усього світу. Найбільше охочих зареєструвалися з Польщі, Німеччини та Чехії.

Далі о 19:00 за місцевим часом потрібно було прийти на вказану точку на карті. І взятися за руки зі своїми однодумцями. До "‎Ланцюга Єдності" приєдналися люди з усього світу.

Організатори дійства The Free World Gathering опублікували чудові фото на своєму фейсбуці.

Підтримка України в Парижі / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

Громада у Кейптауні. ПАР / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

Живий ланцюг в Чорногорії / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

В'єтнамська столиця Ханой / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

"‎Ланцюг Єдності" у Швейцарії / Фото з фейсбуку The Free World Gathering

Живий ланцюг у Токіо / Фото з фейсбуку Посольства України в Японії