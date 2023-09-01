Виставка у Ризі буде відкрита для публіки з 23 серпня по 9 вересня за адресою: вулиця Смілсу, 20.

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На виставці представлено 23 прапори, які підписали українські військові різних підрозділів:

Збройних Сил України,

Національної Гвардії,

Державної прикордонної служби,

Головного управління розвідки Міністерства оборони,

Військово-морських Сил України,

Повітряних Сил.

Крім того, є прапор підписаний Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Серед оборонців, які залишили свій підпис на прапорах, є захисники "Азовсталі", спецпризначенці, розвідники та військові пілоти.

Зазначені підрозділи Сил оборони України вели та ведуть бойові дії зі звільнення українських територій від російських окупантів на різних напрямах фронту – на півночі, сході та півдні України,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони билися за свободу Києва (звільняли Київщину), Харківщини, Херсонщини, Маріуполя та Бахмута.

Експонати виставки / Фото з фейсбуку Посольства України в Латвії

Більшість підрозділів продовжують боронити українську землю від російських окупантів у найгарячіших точках лінії фронту.

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