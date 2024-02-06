Дуже потужний "ляпас" Росії: у 16 містах Латвії стартували масштабні протести

У Латвії станом на 6 лютого тривають масштабні протести. Фермери вимагають заборонити імпорт продуктів з Росії та Білорусі без перехідного періоду.

Наразі протести відбуваються у 16 містах країни. Фермери наголошують, що налаштовані дуже серйозно. Юріс Лаздіньш – голова товариства Zemnieku saeima – заявив: перший етап протестів триватиме мирно.

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Ми передали прем'єрці Евіці Сіліні та міністру сільського господарства Арманду Краузе вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей і конкретних рішень. В іншому разі, ми готові їхати до Риги вже 12 лютого,

– наголосив він.

Наразі протестувальників закликають:

не перешкоджати руху транспорту;

дотримуватися мирного характеру протесту.

Що вимагають протестувальники

Заборону на ввезення продукції з Росії та Білорусі;

відновлення зниженої ставки ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі;

підвищення конкурентоспроможності галузі;

скорочення бюрократичних процедур в аграрному секторі;

полегшення доступу до фінансів і програм оборотного капіталу.

Як реагує влада

На протести вже відреагував президент країни Едгарс Рінкевичс. Він подякував фермерам, що протест відбувається у мирному форматі. Окрім того, Рінкевичс висловив сподівання, що фермери та уряд якнайшвидше досягнуть згоди.

До слова, у Росії протести ще не коментували. Однак можемо тільки уявити, як там "радіють" цій новині.