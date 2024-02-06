Дуже потужний "ляпас" Росії: у 16 містах Латвії стартували масштабні протести
Джерело:Delfi
У Латвії станом на 6 лютого тривають масштабні протести. Фермери вимагають заборонити імпорт продуктів з Росії та Білорусі без перехідного періоду.
Наразі протести відбуваються у 16 містах країни. Фермери наголошують, що налаштовані дуже серйозно. Юріс Лаздіньш – голова товариства Zemnieku saeima – заявив: перший етап протестів триватиме мирно.
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Ми передали прем'єрці Евіці Сіліні та міністру сільського господарства Арманду Краузе вимоги, висунуті представниками аграрного сектору. І чекаємо від них відповідей і конкретних рішень. В іншому разі, ми готові їхати до Риги вже 12 лютого,
– наголосив він.
Наразі протестувальників закликають:
- не перешкоджати руху транспорту;
- дотримуватися мирного характеру протесту.
Що вимагають протестувальники
- Заборону на ввезення продукції з Росії та Білорусі;
- відновлення зниженої ставки ПДВ у розмірі 5% на фрукти, ягоди та овочі;
- підвищення конкурентоспроможності галузі;
- скорочення бюрократичних процедур в аграрному секторі;
- полегшення доступу до фінансів і програм оборотного капіталу.
Як реагує влада
На протести вже відреагував президент країни Едгарс Рінкевичс. Він подякував фермерам, що протест відбувається у мирному форматі. Окрім того, Рінкевичс висловив сподівання, що фермери та уряд якнайшвидше досягнуть згоди.
До слова, у Росії протести ще не коментували. Однак можемо тільки уявити, як там "радіють" цій новині.