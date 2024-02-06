Сейчас протесты проходят в 16 городах страны. Фермеры отмечают, что настроены очень серьезно. Юрис Лаздиньш – председатель общества Zemnieku saeima – заявил: первый этап протестов продлится мирно.

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Мы передали премьеру Эвике Силини и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля,

– подчеркнул он.

Сейчас протестующих призывают:

не препятствовать движению транспорта;

придерживаться мирного характера протеста.

Что требуют протестующие

Запрет на ввоз продукции из России и Беларуси;

восстановление пониженной ставки НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи;

повышение конкурентоспособности отрасли;

сокращение бюрократических процедур в аграрном секторе;

облегчение доступа к финансам и программам оборотного капитала.

Как реагирует власть

На протесты уже отреагировал президент страны Эдгарс Ринкевичс. Он поблагодарил фермеров, что протест происходит в мирном формате. Кроме того, Ринкевичс выразил надежду, что фермеры и правительство как можно быстрее достигнут согласия.

К слову, в России протесты еще не комментировали. Однако можем только представить, как там "радуются" этой новости.