У Латвії стартував процес депортації громадян Росії з країни: "а що трапилося"

У Латвії розпочався процес депортації 985 громадян Росії. Людям надіслано листи із запрошенням протягом двох тижнів виїхати або оформити свій легальний статус у Латвії.

Річ у тім, що росіяни не виконали вимоги закону про імміграцію, не склали іспит на знання державної мови та не подали заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.

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У Латвії депортують росіян

За словами голови Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майри Розе, потім надсилається інформація до Державної прикордонної служби, щоб вони перевірили останнє задеклароване місце проживання: чи перебуває людина там, чи ні. Якщо людина перебуває у задекларованому місці проживання – отримає припис на виїзд.

Громадяни Росії, які досі не намагалися врегулювати свій правовий статус, можуть також подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання, наприклад, на підставі шлюбу або возз'єднання сім'ї.

Ми зараз говоримо лише про добровільний виїзд. Це означає, що будь-якій людині має бути надано право виїхати добровільно з самого початку. Крім випадків, коли це в інтересах національної безпеки. Якщо людина нічого не робить і не оскаржує, то може бути й примусове видворення,

– сказала Розе.

Наразі рішення про примусову депортацію ухвалили щодо двох росіян. Більшість російських громадян врегулювали свій статус, склавши мовний тест, подавши заяву на інший вид перебування в країні або виїхали.

Примусово також випроваджуватимуть

Очільник комітету з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості латвійського Сейму Гунарс Кутріс заявив, що "примусове видворення, безумовно, буде".

Управління у справах громадянства та міграції припускає, що деякі з цих 985 осіб, які підлягають депортації, могли вже виїхати з Латвії.

Нагадаємо, у грудні 2023 року влада Латвії вже повідомляла, що понад 1 000 громадян Росії можуть незабаром виселити з країни. Латвія вимагає, щоб вони покинули територію держави.

Росіянам надсилали листи з проханням виїхати. Понад 3 тисячі російських громадян отримали спеціальні листи-попередження, що у них закінчується дозвіл на проживання. Якщо вони не подавали заявку на складання мовного іспиту, їх просять покинути країну.