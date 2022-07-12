Лабіринт у кукурудзяному полі: альтернативна ідея, як розважитися в Варшаві

Як у Варшаві весело провести час з сім'ю? Неподалік польської столиці є альтернативна атракція, яка зацікавить і дітей, і дорослих.

Йдеться про величезний лабіринт у 1,5 гектара, який спорудили на кукурудзяному полі. Розташований він за 25 кілометрів від Варшави у селі Непорент.

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Що відомо про лабіринт у кукурудзяному полі

Відвідувачам належить не лише добратися до виходу, а й потрібно знайти 11 печаток з тваринами. Ці знахідки допоможуть зорієнтувати по карті, де саме ви перебуваєте. Такі ігри розвивають навики читати карти.

На території є фуд-зона, де подають піцу, картоплю фрі, курячі крильця або щось солодке. Крім цього, є місця, де можна влаштувати пікнік самостійно.



Лабіринт у кукурудзяному полі / Фото the-warsaw

Лабіринт у цифрах

Площа кукурудзяного поля – 1,5 гектара;

Довжина траси – майже 4 кілометри;

Середня висота лабіринту – 170 сантиметрів, але стовбури кукурудзи продовжують рости.

Графік роботи та вартість квитків

Лабіринт відкритий щодня з 10:00 до 20:00;

Адреса – Nieporęt, ul. Jana Kazimierza, 219;

Звичайний квиток – 25 злотих;

Пільговий квиток – 20 злотих;

Сімейний квиток 2 + 2 (двоє дорослих та двоє дітей) – 60 злотих;

Сімейний квиток 2 + 1 – 50 злотих;

Сімейний квиток 1 + 2 – 55 злотих;

Квиток видається без обмеження за часом.