Речь идет об огромном лабиринте в 1,5 гектара, который построили на кукурузном поле. Расположен он в 25 километрах от Варшавы в селе Непорент.
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Что известно о лабиринте в кукурузном поле
Посетителям предстоит не только добраться до выхода, но нужно найти 11 печатей с животными. Эти находки помогут сориентировать по карте, где именно вы находитесь. Такие игры развивают навыки читать карты.
На территории есть фуд-зона, где подают пиццу, картофель фри, куриные крылышки или что-то сладкое. Кроме того, есть места, где можно устроить пикник самостоятельно.
Лабиринт в кукурузном поле / Фото the-warsaw
Лабиринт в цифрах
- Площадь кукурузного поля – 1,5 гектара;
- Длина трассы – почти 4 километра;
- Средняя высота лабиринта – 170 сантиметров, но стволы кукурузы продолжают расти.
График работы и стоимость билетов
- Лабиринт открыт ежедневно с 10:00 до 20:00;
- Адреса - Nieporęt, ul. Ян Казимеж, 219 лет;
- Обычный билет – 25 злотых;
- Льготный билет – 20 злотых;
- Семейный билет 2 + 2 (двое взрослых и двое детей) – 60 злотых;
- Семейный билет 2+1 – 50 злотых;
- Семейный билет 1+2 – 55 злотых;
Билет выдается без ограничения по времени.