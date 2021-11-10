Kwarantanna domowa: як працює програма для проходження карантину у Польщі

Ще 1 квітня 2020 року Міністерство цифровізації Польщі оголосило про необхідність використання спеціальної програми, яку має встановити кожен, хто перетнув кордон із країною або проходить карантин з інших причин. Як вона працює та про що варто знати, щоб випадково не порушити закон – читайте далі.

Як завантажити програму

Завантажити програму можна в Google Play або App Store, ввівши у пошуку Kwarantanna domowa, хоча у розмові часто використовують назву Aplikacja do kwarantanny або Aplikacja kwarantan.

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Кому потрібна Kwarantanna domowa

Використання цієї програми є обов'язковим для усіх, хто перебуває на карантині. Це стосується також і тих, хто в'їжджає до Польщі і не має звільнення від карантину.

Важливо! У Польщі поняття "карантин" та "ізоляція" не є тотожними.– це обсервація для здорових людей, яких потрібно перевірити на наявність вірусу після повернення або в'їзду в країну.– це обсервація для тих, у кого був виявлений коронавірус. Ізольованим не потрібно встановлювати Kwarantanna domowa.

Основна ціль створення програми – підтвердження перебування особи у місці проходження карантину. Невикористання програми є порушенням, за що передбачений штраф у розмірі до 30 тисяч злотих.

Основні функції програми:

оцінка стану при візуальному огляді ізольованого;

підтвердження перебування у місці проходження карантину;

можливість терміново повідомити про погіршення самопочуття;

інформування щодо введених змін, які стосуються ситуації з коронавірусом;

запит про допомогу до соціальних служб, якщо через карантин людина опинилась у складних умовах (наприклад, не може сходити по продукти, у зв'язку з чим буде організоване постачання необхідного харчування).

Для тих, хто на карантині, можуть організувати постачання продуктів / Фото Pexels

Які мови доступні у програмі

Інтерфейс програми підтримує як польську, так й українську, російську, англійську і навіть в'єтнамську мови. Під час завантаження програма сама обере мову на основі тієї, яка встановлена на телефоні за замовчуванням.

Як працює програма

Розгляньмо, як працювати з програмою, якщо з тих чи інших причин вам потрібно пройти обсервацію.

Крок 1. Ідентифікація

Опинившись на території Польщі, іноземець зобов'язаний повідомити про місце проходження майбутньої обсервації, якщо у нього немає вагомих підстав для відміни карантину. Також він має вказати адресу та номер телефону, за яким з ним можна зв'язатися.

Важливо, щоб вказані дані були актуальними та правдивими, адже робота програми напряму залежить від них. Щоб дістатися місця обсервації, ви маєте рівно добу. На цьому етапі не кваптеся встановлювати програму.

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Крок 2. Завантаження програми

Слід пам'ятати, що встановлювати програму потрібно безпосередньо на місці проходження карантину. Робити це заздалегідь – погана ідея, оскільки при першому ж запуску GPS визначить, де ви перебуваєте, та порівняє геолокацію з даними, вказаними в документах, і надалі буде вимагати підтвердження, що ви знаходитесь саме там.

Крок 3. Виконання завдань

Ще один нюанс: коли інформація про карантин опиниться у державній базі даних,. До цього моменту встановлювати її не варто, адже без цієї процедури все одно нічого не спрацює.

Під час встановлення потрібно надати доступ до персональних даних, а також обрати, у який спосіб ви бажаєте отримувати завдання на карантині: через сповіщення у самій програмі або ж через голосові повідомлення зі спеціального номера.

Після активації програми система відправить перше завдання – сфотографувати себе на місці проходження карантину та надіслати фото на перевірку. Такі завдання можуть періодично надходити у будь-який час.

Після активації програма "вимагатиме" фото з місця обсервації / Фото Unsplash

Для виконання завдання у вас є всього 20 хвилин. І якщо за цей час фото не надійде, то програма зафіксує порушення карантинного режиму, після чого на місце обсервації може приїхати поліція та розпочати розшук. Ба більше, сон чи розряджений телефон – не є поважною причиною невиконання завдання.

Крок 4. Дотримання режиму

Увесь період карантину програма сигналізуватиме про необхідність зробити фото. Але якщо ви законно залишили місце обсервації (наприклад, вирушили до лабораторії, щоб здати тест на коронавірус), то у цей момент краще не виконувати завдання. Одне пропущене завдання не стане причиною проблем, а ось фото не з місця обсервації – це значно гірше.

Крок 5. Завершення обсервації

Зауважимо, що поліція може навідатись до місця обсервації, навіть якщо ви сумлінно виконуєте всі завдання.

Завершити обсервацію можна двома шляхами: або після повного проходження карантину, або ж достроково, отримавши негативний результат тесту на коронавірус. Однак результат тесту може надійти в систему не одразу, а впродовж 24 годин з моменту його проходження. Увесь цей час вам продовжуватимуть надходити сповіщення про те, що потрібно зробити фото. У такому разі їх можна ігнорувати.

Хто звільнений від використання програми

Людям з порушенням зору та слуху дозволяється не використовувати програму.

Ще один виняток – ті, у кого немає ґаджетів. Але вони все одно зобов'язані подати заяву в поліцію про те, що у них немає змоги встановити програму із технічних причин.

До того ж у багатьох регіонах Польщі ви можете подати заяву телефоном. Тоді для ідентифікації будуть застосовані інші методи, а нагляд за дотриманням карантину буде здійснювати поліція. Варто додати, що за неправдиве свідчення щодо неможливості встановлення програми польським законодавством передбачається покарання до 8 років позбавлення волі.