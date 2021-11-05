Напередодні очільник польського МОЗ Адам Недзельський провів зустріч із представниками Польської ради торгових центрів. Вони обговорили погіршення ситуації з COVID-19.

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Представники ради пообіцяли посилити контроль за дотриманням коронавірусних обмежень на території торгових центрів. Аби сприяти цьому, перед входов у будівлю охоронець пропонуватиме відвідувачам отримати маску безкоштовно.

Контроль посилюють й правохоронці

Протягом перших трьох днів листопада польські правоохоронці виписали понад 13,5 тисяч попереджень та майже 5,7 тисяч штрафів через відсутність захисної маски у громадських місцях. Зазначимо, що відповідне порушення у країні карається штрафом – від 20 до 500 злотих. Це приблизно 132 – 3 308 гривень. Якщо ж дійде до суду, ця сума може збільшитися й до 5 000 злотих або ж 33 083 гривень.

Що відбувається з COVID-19 у Польщі

Наприкінця жовтня у країні фіксували рекордні показники захворювання на коронавірус. У суботу, 30 жовтня, наприклад, повідомили про 9 798 нових хворих – це на 56% більше, ніж у той же ж день минулого тижня. У МОЗ пояснили, що хворіють переважно невакциновані особи. Станом на початок листопада повністю щепленими є 55% мешканців країни.

При цьому, у Центрі математичного моделювання університету Варшави стверджують, що ситуація погіршуватиметься й надалі. Мовляв, вже у першій половині листопада кількість нових випадків за добу може сягнути 25 тисяч. Кількість заражень, за прогнозами фахівців, почне йти на спад ближче до кінця грудня.