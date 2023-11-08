"Укрзализныця" и Дия интегрировали свои приложения для эффективной борьбы с перекупами. Они были особенно активны с билетами на поезд Киев – Варшава. Теперь ситуация должна измениться к лучшему.

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Борьба с перекупщиками

Как будет работать новая система продажи билетов, объяснил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

УЗ продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали деньги и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести билет на самый популярный поезд Киев – Варшава в приложении "Укрзализныци" можно только с Дия.Подпись,

– сообщил он.

По словам Федорова, верификация аккаунта через Дию сможет подтвердить, что покупатель – реальный человек. Поэтому в случае, если с аккаунта будут массово скупать и возвращать билеты, его могут заблокировать. Так что покупать билеты теперь смогут только реальные пассажиры.

Еще одна хорошая новость в том, что через приложение "Укрзализныци" теперь можно будет возвращать международные билеты. Раньше их нужно было сдавать в кассах ж/д вокзалов лично: стоять в очереди и писать заявление. С системой Дия.Подпись, которая теперь интегрирована в приложение УЗ – это останется в прошлом.

Как купить билет с Дия.Подпись: смотрите видео

Напомним, летом УЗ обнаружила и закрыла 600 профилей перекупщиков, которые разбирали билеты на польские поезда, а затем – продавали пассажирам с наценкой. Чаще всего мошенники работали именно с поездом из Киева в Варшаву.