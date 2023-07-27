Українці в Польщі почали отримувати квартири: де саме і які умови

Українські біженці отримали нове житло в Польщі. Місцева влада виділила квартири для 55 родин в Опольському воєводстві. Раніше ці помешкання відремонтували за кошти Євросоюзу.

Влада Польщі допомагає з житлом тим українцям, які не мають можливості знайти собі квартиру після 120 днів безкоштовного розміщення. Для біженців виділили житло у приміщеннях, які заздалегідь відремонтували. На яких умовах там зможуть проживати українці – далі в матеріалі.

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Квартира на рік

У відремонтованих квартирах українці зможуть мешкати близько року. Після цього ці квадратні метри нададуть іншим біженцям чи мешканцям регіону, які опинились у складних життєвих обставинах.

Загалом в Опольському воєводстві 17 гмін виділять квартири для українських біженців. Там зможуть розселити понад 200 осіб. Середня площа таких квартир 40 – 50 м². У них буде свіжий ремонт, нова побутова техніка та меблі. На фінансування проєкту соціального житла вже виділили 6 мільйонів злотих.

До Опольського воєводства прибули близько 20 тисяч українських біженців. 80% з них розселили за програмою безкоштовного розміщення ще в перші місяці. Вони жили в приватних будинках та квартирах жителів Ополе. Але згодом деякі з них почали самостійно орендувати помешкання або окремі кімнати.

Скільки коштує оренда квартири в Польщі

Ринок нерухомості в Польщі у 2022 році відзначився стрибком цін через значний попит з боку українських біженців. Але останнім часом зростання призупинилося. Це пов'язано з тим, що частина українських біженців повернулася додому. Тому власники потроху знижують ціни, щоб знайти орендарів.

Ціни на оренду квартир площею 40 – 60 м² у 2023 році в містах Польщі такі:

Варшава – 4 923 злотих;

Гданськ – 3 170 злотих;

Краків – 3 182 злотих;

Лодзь – 2 388 злотих;

Люблін – 2 465 злотих;

Познань – 2 492 злотих;

Вроцлав – 3 280 злотих.

Додамо, що влітку попит на житло падає, а восени навпаки зростає через студентів, які шукають квартири. Очікуване зростання цін відбудеться у вересні – жовтні, коли молодь повернеться до навчання.