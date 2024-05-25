Пожалуй, на каждом рейсе бывают люди, которые пытаются больше всего первыми выйти из самолета. Иногда их пытаются остановить бортпроводники, а иногда к этому присоединяются даже пилоты. Тематическая история с Reddit завирусилась в сети, рассказывает Закордон 24.

Обратите внимание Женщина эффектно отомстила мужчине, который во время полета закинул ноги чуть ли не ей на голову

Пилот эпично проучил пассажирку

Только самолет коснулся земли, как одна из пассажирок бросилась к выходу. Ее не остановили ни предупреждения о "пристегните ремни", ни просьбы бортпроводников вернуться на свое место. Не реагируя на других, женщина пробиралась к выходу с такой скоростью, будто от этого зависит ее жизнь.

В конце концов, пассажирка преодолела весь салон и застряла при выходе. Другие люди, уставшие после 8-часового полета, едва сдерживали раздражение. В конце концов, пилот решил вмешаться и заявил, что на борту находится особая гостья, которую он лично хочет поздравить.

В конце концов, он действительно вышел и попросил фигурантку этой истории отойти немного назад, чтобы пройти к особой гостье, а потом еще немного и еще немного. При этом командир смотрел из ряда в ряд, пытаясь найти конкретного человека. Наконец, когда они приблизились к хвостовой части самолета, пилот попросил ее присесть на секунду,

– говорится в сообщении.

Тогда пилот заявил, что специальная гостья сидит на месте 42С (его и пришлось вынужденно занять той нетерпеливой пассажирке). Другие пассажиры начали громко смеяться и аплодировать. Пользователи сети также оценили историю. В то же время были и те, кто попытался понять женщину: возможно, она опаздывала на другой рейс.