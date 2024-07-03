У літаку дівчина не поступилася своїм місцем за 1500 доларів: мережа "кипить" від обурення

Дівчина, яка відмовилася поступитися своїм місцем у літаку за 1500 доларів, стала зіркою мережі. Люди захоплюються її вчинком та водночас обурюються: як можна було відмовитися від таких грошей.

У тіктоці дівчина розповіла, що її відпустка могла закінчитися того ж дня. Водночас вона відмовилася поступитися своїм місцем.

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Моя щорічна відпустка могла закінчитися сьогодні, але я відмовилась поступитися місцем за 1500 доларів,

– зауважила нова зірка тіктоку.

Якби дівчина поступилася місцем, вона отримала б 1500 доларів від авіакомпанії, а також їй оплатили б безплатне проживання у готелі поблизу аеропорту. Бонусом пропонували квиток на наступний рейс.

Водночас героїня відео відмовилася. Вона ще не знала, що після цього стане зіркою тіктока.

Дівчина не поступилася місцем й здобула популярність у мережі: дивіться відео

Відомо, що хтось у літаку таки погодився на пропозицію бортпровідниці й отримав гроші.

Користувачі мережі – шоковані

У мережі відео дівчини спричинило справжній фурор. Люди зізнаються, що за такі гроші навіть не думали б. Дехто зауважив, що стояв би біля трапа ще до того, як бортпровідниця закінчила говорити. Тим часом інші фантазували про відпустку, яку можна організувати за ці гроші.