Спершу все починалося як звичайна мандрівка. Пасажири спокійно доїхали до аеропорту й зійшли на борт літака British Airways від Лондона до Гонконгу.

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Як пасажири марно провели у повітрі 11 годин

З "Хітроу" літак вилетів 29 червня о 20:55 за місцевим часом. Водночас на 4 годині польоту почалися якісь складнощі. Екіпаж ухвалив рішення розвертати літак та повернутися назад до "Хітроу". Перш ніж повертатися до Лондона, літак був змушений зробити додаткове коло над Туркменістаном.

Зрештою, у "Хітроу" літак приземлився близько 08:00 за місцевим часом. Це сталося через 11 годин після того, як він вирушив до Гонконгу. Рейс офіційно визнали скасованим. Так пасажири просто "політали", а всі їхні плани виявилися марними.

Що стало причиною скасування рейсу

У British Airways заявили, що причиною цієї епопеї з польотом була "механічна проблема". На щастя, вона не завадила літаку повернутися у "Хітроу". Водночас летіти до Гонконгу було вже ризиковано. У мережі повідомляють, що літак, який так епічно політав, – 23-річний Boeing 777-200ER.