В тиктоке девушка рассказала, что ее отпуск мог закончиться в тот же день. В то же время она отказалась уступить свое место.
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Мой ежегодный отпуск мог закончиться сегодня, но я отказалась уступить место за 1500 долларов,
– отметила новая звезда тиктока.
Если бы девушка уступила место, она получила бы 1500 долларов от авиакомпании, а также ей оплатили бы бесплатное проживание в отеле вблизи аэропорта. Бонусом предлагали билет на следующий рейс.
В то же время героиня видео отказалась. Она еще не знала, что после этого станет звездой тиктока.
Девушка не уступила место и получила популярность в сети: смотрите видео
Известно, что кто-то в самолете таки согласился на предложение бортпроводницы и получил деньги.
Пользователи сети – шокированы
В сети видео девушки вызвало настоящий фурор. Люди признаются, что за такие деньги даже не думали бы. Некто заметил, что стоял бы у трапа еще до того, как бортпроводница закончила говорить. Между тем другие фантазировали об отпуске, который можно организовать за эти деньги.