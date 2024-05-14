Місця на яких мала сидіти Лінда та її колишній коханий, вже зайняло літнє подружжя. Ввічливі прохання пересісти не спрацювали. Тоді Лінда покликала бортпровідницю. Однак вона теж не змогла зарадити.

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Бортпровідниця запитала літню пару, чи не хочуть вони пересісти, а отримавши відмову, запропонувала Лінді просто змиритися з ситуацією.

Я перевірила наші квитки, а потім запитала у пари, на яких місцях вони повинні були сидіти, оскільки це були наші. Вони відмовилися зрушити з місця,

– розповіла Лінда.



На борту літака почалася справжня "Гра престолів" / Unsplash

Карма спрацювала миттєво

Бортпровідниця порадила Лінді та її колишньому не турбувати літню пару, бо цим все одно не зарадиш ситуації. Однак карма спрацювала майже миттєво. Не встигло літнє подружжя потішитися, що крадіжка чужих місць завершилася успіхом, як біля них сів сусід – юнак з дредами. Він зайняв чимало місця, змусивши літню пару потіснитися.

На цьому етапі горе-крадії звернулися до бортпровідниці. Цього разу вони вимагали їх пересадити, заявляючи, що саме Лінда та її чоловік вкрали їхні законні місця. Однак бортпровідниця не забула минулий інцидент. Піймавши облизня, літня пара летіла 14 наступних годин з сусідом, який нон стоп пив напої та вставав з місця, щоб піти до туалету.