Места на которых должна была сидеть Линда и ее бывший возлюбленный, уже заняли пожилые супруги. Вежливые просьбы пересесть не сработали. Тогда Линда позвала бортпроводницу. Однако она тоже не смогла помочь.

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Бортпроводница спросила пожилую пару, не хотят ли они пересесть, а получив отказ, предложила Линде просто смириться с ситуацией.

Я проверила наши билеты, а потом спросила у пары, на каких местах они должны были сидеть, поскольку это были наши. Они отказались сдвинуться с места,

– рассказала Линда.



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Карма сработала мгновенно

Бортпроводница посоветовала Линде и ее бывшему не беспокоить пожилую пару, потому что этим все равно не поможешь ситуации. Однако карма сработала почти мгновенно. Не успели пожилые супруги порадоваться, что кража чужих мест завершилась успехом, как возле них сел сосед – юноша с дредами. Он занял немало места, заставив пожилую пару потесниться.

На этом этапе горе-воры обратились к бортпроводнице. На этот раз они требовали их пересадить, заявляя, что именно Линда и ее муж украли их законные места. Однако бортпроводница не забыла прошлый инцидент. Поймав облизняка, пожилая пара летела 14 следующих часов с соседом, который нон стоп пил напитки и вставал с места, чтобы пойти в туалет.