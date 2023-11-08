Українки за кордоном можуть безплатно опанувати IT-професію: деталі програми

Українські жінки за кордоном та зі статусом ВПО можуть безкоштовно отримати навчання на престижних курсах. Опанувати нову професію у сфері креативних індустрій та IT зможуть 1000 учасниць.

Отримати нові навички та розпочати кар'єру пропонують за 13 напрямами. Навчання яким саме професіям буде доступне та як спробувати свої сили – розкажемо далі.

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Розпочати кар'єру в IT

Projector Foundation у співпраці з ЄС розпочинає набір на безплатне онлайн-навчання. До участі запрошують жінок-ВПО та тих, які проживають за кордоном. Заняття з 13 курсів стартують у листопаді. Доступні професії: програмування, SMM, графічний та веб-дизайн.

Заявку можуть подавати повнолітні біженки, які живуть за кордоном і не мають роботи та жінки в Україні зі статусом ВПО. Для участі у відборі достатньо надати документ, який підтверджує один із цих статусів.

Хочемо підсилити жінок та допомогти опанувати нові навички для початку кар'єри у креативному чи IT секторі – щоб українки мали фінансову незалежність і гідну оплату праці. На курсах студентки працюватимуть з реальними замовниками та отримають готові кейси у портфоліо, після його завершення,

– повідомляють на сторінці Projector.

Ці курси направлені на пошук роботи та замовлень. Тому під час навчання відбудуться консультації з HR та нададуть доступ до кар'єрного сервісу LEZO.

Таке навчання стало можливим завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу та Міністерства економіки України, яке посприяло інформаційно.

Однією з обов'язкових умов є володіння англійською мовою мінімум на рівні Intermediate. Останній день подачі заявок – 14 листопада 2023 року (до 23:00).

Українці масово відкривають бізнес у Чехії

За останній рік у Чехії зареєструвалися 55 тисяч приватних підприємців. І майже кожен десятий із них громадянин України. До 2022 року частка українців, які починали свою справу в Чехії, була на рівні 1 – 2% на рік.

У 2023 році бізнес у Чехії розпочали близько 5 000 українців. Найбільше – у Празі. Найчастіше ФОП відкривають у галузях будівництва та переробної промисловості.