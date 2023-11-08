Українки за кордоном можуть безплатно опанувати IT-професію: деталі програми
Джерело:yavp.pl
Українські жінки за кордоном та зі статусом ВПО можуть безкоштовно отримати навчання на престижних курсах. Опанувати нову професію у сфері креативних індустрій та IT зможуть 1000 учасниць.
Отримати нові навички та розпочати кар'єру пропонують за 13 напрямами. Навчання яким саме професіям буде доступне та як спробувати свої сили – розкажемо далі.
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Розпочати кар'єру в IT
Projector Foundation у співпраці з ЄС розпочинає набір на безплатне онлайн-навчання. До участі запрошують жінок-ВПО та тих, які проживають за кордоном. Заняття з 13 курсів стартують у листопаді. Доступні професії: програмування, SMM, графічний та веб-дизайн.
Заявку можуть подавати повнолітні біженки, які живуть за кордоном і не мають роботи та жінки в Україні зі статусом ВПО. Для участі у відборі достатньо надати документ, який підтверджує один із цих статусів.
Хочемо підсилити жінок та допомогти опанувати нові навички для початку кар'єри у креативному чи IT секторі – щоб українки мали фінансову незалежність і гідну оплату праці. На курсах студентки працюватимуть з реальними замовниками та отримають готові кейси у портфоліо, після його завершення,
– повідомляють на сторінці Projector.
Ці курси направлені на пошук роботи та замовлень. Тому під час навчання відбудуться консультації з HR та нададуть доступ до кар'єрного сервісу LEZO.
Таке навчання стало можливим завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу та Міністерства економіки України, яке посприяло інформаційно.
Однією з обов'язкових умов є володіння англійською мовою мінімум на рівні Intermediate. Останній день подачі заявок – 14 листопада 2023 року (до 23:00).
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