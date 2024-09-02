Іспанські курорти захопила чума "нових" тарганів: цього разу летючих

У популярних місцях відпочинку в Іспанії з'явився значний спалах летючих тарганів, що викликає занепокоєння як серед місцевих жителів, так і серед туристів. Ці незвично великі комахи спричиняють більше проблем, ніж їхні менші побратими.

Саранові таргани живуть набагато довше, є швидшими та можуть літати далі за інших "колег". Також цей вид здатен ефективно уникати отрут, які вбивають схожі види. Яка ситуація на курортах Іспанії – далі у матеріалі.

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Курорти Іспанії вразила навала "нових" тарганів

Вид тарганів Nauphoeta cinera може виростати до 10 сантиметрів у довжину. Ці "страхітливі" шкідники були помічені в кількох районах Іспанії, включаючи популярні туристичні місця в Андалусії, Астурії та Мурсії. Цей вид не тільки більший, але й більш рухливий, ніж його побратими, і здатний перелітати на значні відстані.

Експерти висловлюють занепокоєння, що такий розвиток подій може призвести до того, що шкідники поширюватимуться ще далі, і їх буде дедалі важче знищити. Вони застерігають, що звичайні інсектициди можуть виявитися значно менш ефективними у боротьбі з ними.

Використання традиційних інсектицидів, здається, мало впливає на цей вид, що ще більше ускладнює його викорінення,

– сказав один із фахівців.

Оскільки популяції тарганів продовжують зростати, є занепокоєння щодо їхнього потенційного впливу на сільське господарство та здоров'я населення. Ці шкідники можуть переносити хвороби та забруднювати продукти. На тлі цього влада закликає громадськість повідомляти про будь-які випадки виявлення тарганів, щоб допомогти у боротьбі з ними та їх профілактиці.

Що треба знати про цих тарганів?

Саранові таргани, відомі своєю надзвичайною витривалістю та пристосованістю, дають знати про себе на півдні Іспанії. Цей унікальний вид поєднує в собі витривалість звичайного таргана з розміром і апетитом сарани. Ці комахи процвітають як у містах, так і в сільській місцевості, і особливо добре пристосовані до тропічного клімату регіону.



Курорти Іспанії вразила навала летючих тарганів / Фото Redmond Durrell, Alamy