Саранові таргани живуть набагато довше, є швидшими та можуть літати далі за інших "колег". Також цей вид здатен ефективно уникати отрут, які вбивають схожі види. Яка ситуація на курортах Іспанії – далі у матеріалі.
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Курорти Іспанії вразила навала "нових" тарганів
Вид тарганів Nauphoeta cinera може виростати до 10 сантиметрів у довжину. Ці "страхітливі" шкідники були помічені в кількох районах Іспанії, включаючи популярні туристичні місця в Андалусії, Астурії та Мурсії. Цей вид не тільки більший, але й більш рухливий, ніж його побратими, і здатний перелітати на значні відстані.
Експерти висловлюють занепокоєння, що такий розвиток подій може призвести до того, що шкідники поширюватимуться ще далі, і їх буде дедалі важче знищити. Вони застерігають, що звичайні інсектициди можуть виявитися значно менш ефективними у боротьбі з ними.
Використання традиційних інсектицидів, здається, мало впливає на цей вид, що ще більше ускладнює його викорінення,
– сказав один із фахівців.
Оскільки популяції тарганів продовжують зростати, є занепокоєння щодо їхнього потенційного впливу на сільське господарство та здоров'я населення. Ці шкідники можуть переносити хвороби та забруднювати продукти. На тлі цього влада закликає громадськість повідомляти про будь-які випадки виявлення тарганів, щоб допомогти у боротьбі з ними та їх профілактиці.
Що треба знати про цих тарганів?
Саранові таргани, відомі своєю надзвичайною витривалістю та пристосованістю, дають знати про себе на півдні Іспанії. Цей унікальний вид поєднує в собі витривалість звичайного таргана з розміром і апетитом сарани. Ці комахи процвітають як у містах, так і в сільській місцевості, і особливо добре пристосовані до тропічного клімату регіону.
Курорти Іспанії вразила навала летючих тарганів / Фото Redmond Durrell, Alamy
Сарановий тарган має здатність споживати широкий спектр матеріалів. Згідно з повідомленнями, цей інвазивний вид не лише харчується відходами їжі та сміттям, але й нападає на посіви та рослини, створюючи значну загрозу для сільськогосподарської діяльності. Фермери з теплих регіонів Андалусії та Мурсії вже почали повідомляти про пошкодження своїх посівів.
Хоча невідомо, як тарган сарани потрапив до Іспанії, але припускають, що інвазивний вид міг бути завезений під час транспортування товарів, прихованих у ящиках або контейнерах. Перші випадки виявлення цього гігантського таргана були зафіксовані в Ов'єдо у 2022 році, після чого його почали знаходити на пляжі в Хіхоні.
Характеризуючись значними розмірами і червонувато-коричневим відтінком, тарган-сарана викликає занепокоєння як серед місцевих жителів, так і серед екологів.