Саранчовые тараканы живут гораздо дольше, быстрее и могут летать дальше других "коллег". Также этот вид способен эффективно избегать ядов, которые убивают похожие виды. Какова ситуация на курортах Испании – далее в материале.
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Курорты Испании поразило нашествие "новых" тараканов
Вид тараканов Nauphoeta cinera может вырастать до 10 сантиметров в длину. Эти "устрашающие" вредители были замечены в нескольких районах Испании, включая популярные туристические места в Андалусии, Астурии и Мурсии. Этот вид не только крупнее, но и более подвижный, чем его собратья, и способен перелетать на значительные расстояния.
Эксперты выражают беспокойство, что такое развитие событий может привести к тому, что вредители будут распространяться еще дальше, и их будет все труднее уничтожить. Они предостерегают, что обычные инсектициды могут оказаться значительно менее эффективными в борьбе с ними.
Использование традиционных инсектицидов, кажется, мало влияет на этот вид, что еще больше усложняет его искоренение,
– сказал один из специалистов.
Поскольку популяции тараканов продолжают расти, есть беспокойство относительно их потенциального влияния на сельское хозяйство и здоровье населения. Эти вредители могут переносить болезни и загрязнять продукты. На фоне этого власти призывают общественность сообщать о любых случаях обнаружения тараканов, чтобы помочь в борьбе с ними и их профилактике.
Что надо знать об этих тараканах?
Саранчовые тараканы, известны своей чрезвычайной выносливостью и приспособленностью, дают знать о себе на юге Испании. Этот уникальный вид сочетает в себе выносливость обычного таракана с размером и аппетитом саранчи. Эти насекомые процветают как в городах, так и в сельской местности, и особенно хорошо приспособлены к тропическому климату региона.
Курорты Испании поразило нашествие летучих тараканов / Фото Redmond Durrell, Alamy
Саранчовый таракан обладает способностью потреблять широкий спектр материалов. Согласно сообщениям, этот инвазивный вид не только питается отходами пищи и мусором, но и нападает на посевы и растения, создавая значительную угрозу для сельскохозяйственной деятельности. Фермеры из теплых регионов Андалусии и Мурсии уже начали сообщать о повреждении своих посевов.
Хотя неизвестно, как таракан саранчи попал в Испанию, но предполагают, что инвазивный вид мог быть завезен во время транспортировки товаров, скрытых в ящиках или контейнерах. Первые случаи обнаружения этого гигантского таракана были зафиксированы в Овьедо в 2022 году, после чего его начали находить на пляже в Хихоне.
Характеризуясь внушительными размерами и красновато-коричневым оттенком, таракан-сарана вызывает беспокойство как среди местных жителей, так и среди экологов.