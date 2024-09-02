Саранчовые тараканы живут гораздо дольше, быстрее и могут летать дальше других "коллег". Также этот вид способен эффективно избегать ядов, которые убивают похожие виды. Какова ситуация на курортах Испании – далее в материале.

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Курорты Испании поразило нашествие "новых" тараканов

Вид тараканов Nauphoeta cinera может вырастать до 10 сантиметров в длину. Эти "устрашающие" вредители были замечены в нескольких районах Испании, включая популярные туристические места в Андалусии, Астурии и Мурсии. Этот вид не только крупнее, но и более подвижный, чем его собратья, и способен перелетать на значительные расстояния.

Эксперты выражают беспокойство, что такое развитие событий может привести к тому, что вредители будут распространяться еще дальше, и их будет все труднее уничтожить. Они предостерегают, что обычные инсектициды могут оказаться значительно менее эффективными в борьбе с ними.

Использование традиционных инсектицидов, кажется, мало влияет на этот вид, что еще больше усложняет его искоренение,

– сказал один из специалистов.

Поскольку популяции тараканов продолжают расти, есть беспокойство относительно их потенциального влияния на сельское хозяйство и здоровье населения. Эти вредители могут переносить болезни и загрязнять продукты. На фоне этого власти призывают общественность сообщать о любых случаях обнаружения тараканов, чтобы помочь в борьбе с ними и их профилактике.

Что надо знать об этих тараканах?

Саранчовые тараканы, известны своей чрезвычайной выносливостью и приспособленностью, дают знать о себе на юге Испании. Этот уникальный вид сочетает в себе выносливость обычного таракана с размером и аппетитом саранчи. Эти насекомые процветают как в городах, так и в сельской местности, и особенно хорошо приспособлены к тропическому климату региона.



Курорты Испании поразило нашествие летучих тараканов / Фото Redmond Durrell, Alamy