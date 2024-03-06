Понад 50 тисяч гривень: легендарний курорт ввів штрафи для туристів

Європейські курорти вже готуються до літнього сезону. Зокрема, ознайомлюють туристів з правилами безпеки. Їх потрібно запам'ятати, аби не "влетіти у копійку".

Популярний курорт Бенідорм (Аліканте, Іспанія) запровадив для туристів часові обмеження. На місцевих пляжах заборонено заходити у воду від 00:00 до 07:00.

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Який штраф можна отримати

Відповідне рішення ухвалили заради безпеки людей. Наголошують, що купатися у темряві на пляжах Бенідорма – доволі небезпечно. Зокрема, попереджують, що можна травмуватися, наштовхнувшись на камінь, або не оцінити адекватно глибину у час приливу.

Також туристів попереджують, що на пляжі не можна перебувати у нічний час, адже це перешкоджає місцевим прибиральникам наводити лад на території берегової лінії.



Бенідорм – туристична перлина Іспанії / Unsplash

Якщо туриста або туристку зауважать на пляжі після 00:00, йому або їй доведеться заплатити від 750 до 1200 євро (1 євро – 41,77 гривні).

Окрім того, на пляжах Бенідорма для туристів запровадили й інші обмеження. Зокрема, не можна: