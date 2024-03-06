Популярный курорт Бенидорм (Аликанте, Испания) ввел для туристов временные ограничения. На местных пляжах запрещено заходить в воду с 00:00 до 07:00.

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Какой штраф можно получить

Соответствующее решение приняли ради безопасности людей. Отмечают, что купаться в темноте на пляжах Бенидорма – довольно опасно. В частности, предупреждают, что можно травмироваться, наткнувшись на камень, или не оценить адекватно глубину во время прилива.

Также туристов предупреждают, что на пляже нельзя находиться в ночное время, ведь это препятствует местным уборщикам наводить порядок на территории береговой линии.



Бенидорм – туристическая жемчужина Испании / Unsplash

Если туриста или туристку зауважат на пляже после 00:00, ему или ей придется заплатить от 750 до 1200 евро (1 евро – 41,77 гривны).

Кроме того, на пляжах Бенидорма для туристов ввели и другие ограничения. В частности, нельзя: