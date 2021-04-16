Купуй свіже – вигравай 99 злотих: нова акція від Biedronka

З 15 по 30 квітня 2021 року у мережі Biedronka діє акція, спрямована на підтримку польських виробників, під назвою "Kupuj Świeże Polskie Produkty". Розповідаємо про її умови.

За допомогою цієї акції Biedronka закликає відвідувачів купувати свіжі польські продукти. Вигодою можуть скористатися лише власники картки Moja Biedronka. Покупці мають шанси отримати ваучер на 99 злотих (близько 721 гривню).

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Як отримати вигоду

Щоб взяти участь в акції "Kupuj Świeże Polskie Produkty", потрібно завітати в один з магазинів Biedronka з 15 по 30 квітня 2021 року і придбати там свіжі товари від польських виробників на суму від 499 злотих (майже 3 633 гривні). В акції беруть участь овочі, фрукти, м'ясо та риба польського виробництва.

Як скористатися ваучером

Не обов'язково витрачати 499 злотих (близько 3 633 гривні) під час однієї покупки. Суму можна накопичувати впродовж двох тижнів.

Ваучером з накопиченими коштами можна скористатися під час одноразової покупки в Biedronka з 4 по 31 травня 2021 року. Проте, ним заборонено розраховуватися за алкоголь, тютюнові вироби, дитяче харчування та послуги. Також ваучером не можна поповнити картку.

У Biedronka діє нова акція / Фото biznes.trojmiasto.pl

Як отримати подвійну вигоду

Акція "Kupuj Świeże Polskie Produkty" сумується з іншою пропозицією для власників картки Moja Biedronka, яка діє у квітня. Так постійні клієнти отримують 5 або 15 злотих (36 або 109 гривень) за одноразову покупку будь-яких товарів на суму 69 або 99 злотих (502 або 720 гривень) відповідно. Термін дії бонів – два дні після отримання.

Використати бонуси можна за умови, що. Тобто, бонусних 5 злотих (36 гривень) можна використати при покупці на суму від 69 злотих (502 гривні), а 15 злотих (109 гривень) – за умови придбання товарів загальною вартістю не менше 99 злотих (720 гривень).