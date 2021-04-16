С 15 по 30 апреля 2021 года в сети Biedronka действует акция, направленная на поддержку польских производителей, под названием "Kupuj Świeże Polskie Produkty". Рассказываем об условиях.

С помощью этой акции Biedronka призывает посетителей покупать свежие польские продукты . Выгодой могут воспользоваться только владельцы карточки Moja Biedronka . Покупатели имеют шансы получить ваучер на 99 злотых (около 721 гривну).

Актуально Польша сделает первые шаги к снятию карантина: когда и что позволят

Как получить выгоду

Чтобы принять участие в акции "Kupuj Świeże Polskie Produkty", нужно посетить один из магазинов Biedronka с 15 по 30 апреля 2021 года и приобрести там свежие товары от польских производителей на сумму от 499 злотых (почти 3 633 гривен). В акции участвуют овощи, фрукты, мясо и рыба польского производства.

Необязательно тратить 499 злотых (около 3 633 гривен) во время одной покупки. Сумму можно накапливать в течение двух недель.

Как воспользоваться ваучером

Ваучером с накопленными средствами можно воспользоваться при одноразовой покупке в Biedronka с 4 по 31 мая 2021 года. Однако, им запрещено рассчитываться за алкоголь, табачные изделия, детское питание и услуги. Также ваучером нельзя пополнить карточку.

В Biedronka действует новая акция / Фото biznes.trojmiasto.pl

Как получить двойную выгоду

Акция "Kupuj Świeże Polskie Produkty" суммируется с другим предложением для владельцев карточки Moja Biedronka , которая действует в апреле. Так постоянные клиенты получают 5 или 15 злотых (36 или 109 гривен) за одну покупку любых товаров на сумму 69 или 99 злотых (502 или 720 гривен) в соответствии . Срок действия бонов – два дня после получения.