Куди звертатися, якщо виникли проблеми на українсько-польському кордоні: контакти

В умовах пандемії процедура перетину українсько-польського кордону для українців ускладнилася. Актуальну інформацію про всі нововведення знають прикордонники. Радимо запам'ятати контакти, за якими можна звернутися, коли виникають питання стосовно перетину польського кордону або чинних правил перебування іноземців на території Польщі.

Існують окремі контакти для нагальних та нетермінових випадків. Прикордонна служба Польщі рекомендує не зловживати дзвінками у службу для екстрених випадків. Також польські прикордонники звертають увагу на те, що вони не займаються виконанням ПЛР-тестів, необхідних для перетину кордону, тому просять не турбувати їх з цього питання. Тести на COVID-19 можна зробити лише у сертифікованих лабораторіях на території Польщі.

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Контакти

У разі нагального питання можна звертатися за єдиним екстреним номером в Польщі 0 800 422 322. Його оператори приймають дзвінки цілодобово.

Коли ж питання не є нагальним, то для його вирішення варто звернутися до того підрозділу прикордонної служби, який контролює обраний для перетину кордону пункт пропуску.

Бещадський підрозділ прикордонної служби

Контакти Бещадського підрозділу прикордонної служби (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej), що контролює польські пункти пропуску на кордоні з Україною у пунктах "Корчова – Краківець", "Смільниця – Кросценко" та "Будомєж – Грушів":

16 673 20 02 – секретаріат коменданта (протягом 7:30-15:30);

16 673 20 08 – прессекретар (7:30-15:30);

16 673 20 43 – цілодобова чергова служба.

Надбужанський підрозділ прикордонної служби

Контакти Надбужанського підрозділу прикордонної служби (Nadbużański Oddział Straży Granicznej), що контролює рух на пунктах "Ягодин – Дорогуськ", "Рава-Руська – Гребенне", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін" і "Шегині – Медика":

+48 82 568 50 11 – екстрений телефон, цілодобова чергова служба;

+48 82 568 50 02 – секретаріат коменданта відділу (7:30-15:30);

+48 82 568 50 10 – прессекретар;

+48 82 568 51 47 – відділ справ іноземців;

+48 82 568 51 97 – прикордонний відділ;

+48 83 344 96 00 (цілодобово) чи 83 344 96 03 (7:30-15:00) – центр охорони для іноземців у Білій Підлясці.

Польські прикордонники нагадують контакти для консультацій осіб, які перетинають кордон / Фото strazgraniczna.pl