В условиях пандемии процедура пересечения украинско-польской границы для украинцев осложнилась. Актуальную информацию обо всех нововведениях знают пограничники. Советуем запомнить контакты, по которым можно обратиться, когда возникают вопросы относительно пересечения польской границы или действующих правил пребывания иностранцев на территории Польши.

Существуют отдельные контакты для неотложных и несрочных случаев. Пограничная служба Польши рекомендует не злоупотреблять звонками в службу для экстренных случаев . Также польские пограничники обращают внимание на то, что они не занимаются выполнением ПЦР-тестов , необходимых для пересечения границы, поэтому просят не беспокоить их по этому вопросу. Тесты на COVID-19 можно сделать только в сертифицированных лабораториях на территории Польши.

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Контакты

В случае неотложного вопроса можно обращаться по единому номеру службы экстренной помощи в Польше 0800422322 . Его операторы принимают звонки круглосуточно .

Когда же вопрос не является актуальным, то для его решения следует обратиться к тому подразделению пограничной службы, который контролирует выбран для пересечения границы пункт пропуска.

Бещадский отдел пограничной службы

Контакты Бещадского подразделения пограничной службы (Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej), контролирующего польские пункты пропуска на границе с Украиной в пунктах "Корчева – Краковец" , "Смильниця – Кросценко" и "Будомеж – Грушев ":

16 673 20 02 – секретариат коменданта (в течение 7:30-15:30);

– 16 673 20 08 – пресс-секретарь (7:30-15:30);

– 16673 20 43 – круглосуточная дежурная служба.

Надбужанский отдел пограничной службы

Контакты Надбужанского отдела пограничной службы (Nadbużański Oddział Straży Granicznej), контролирующего движение на пунктах "Ягодин – Дорогуск", "Рава-Русская – Гребенне", "Угринов – Долгобичув", "Устилуг – Зосин" и "Шегини – Медика" :

+48 82 568 50 11 – экстренный телефон, круглосуточная дежурная служба;

– +48 82 568 50 02 – секретариат коменданта отдела (7:30-15:30);

– +48 82 568 50 10 – пресс-секретарь;

– +48 82 568 51 47 – отдел дел иностранцев;

– +48 82 568 51 97 – пограничный отдел;

– +48 83 344 96 00 (круглосуточно) или 83 344 96 03 (7:30-15:00) – центр охраны для иностранцев в Белой Подляске.