23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: Польща очолила рейтинг через підтримку України

10 січня 2023, 12:10
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Джерело:

CNN

Новий рік означає нові можливості. І затяті мандрівники по всьому світу вже планують нові подорожі. А ми тим часом назвемо найкращі напрямки для відвідування у 2023 році за версією CNN.

Після майже трьох років обмежень щодо подорожей багато країн скасували більшість ковідних вимог. Люди стали все більше їздити за кордон. І за прогнозами Всесвітньої туристичної організації ООН, очікується подальше відновлення мандрівок.

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Найкращі напрямки для подорожей у 2023 році від CNN Travel

Польща очолила рейтинг країн, які варто відвідати туристам у 2023 році Серед головних причин візиту до Польщі, автори виділили її солідарність з Україною.

Передовсім, відвідати Польщу в поточному році варто, аби висловити підтримку країні, яка, своєю чергою, виявила солідарність з українським народом,
– йдеться в матеріалі CNN Travel.

У CNN пояснили, що саме Польща прийняла українських біженців більше, ніж решта країн, а війна на східному кордоні тимчасово зменшила потік туристів.

Тож незалежно від того, чи вам подобається варшавський палац, місто, як-от Краків, Гданськ, Вроцлав чи Познань – усе за сотні миль від українського кордону – тепер у вас є шанс зробити щось корисне, провівши відпустку в Польщі,
– пишуть автори.

У CNN рекомендують відвідати Польщу в 2023 році / Фото unsplash

23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році

  • Польща
  • Західна Австралія
  • Ліверпуль, Англія
  • Чарлстон, Південна Кароліна
  • Вільнюс, Литва
  • Фіджі
  • Манаус, Бразилія
  • Салоніки, Греція
  • Руанда
  • Гетеборг, Швеція
  • Рас-ель-Хайма, Об'єднані Арабські Емірати
  • Лаос
  • Грюйер, Швейцарія
  • Міннеаполіс, Міннесота
  • Богота, Колумбія
  • Долина Мустанг, Непал
  • Танзанія
  • Каїр, Єгипет
  • Наошіма, Японія
  • Беліз
  • Оахака, Мексика
  • Оттава, Канада
  • Уганда.
Автор: Назарій Сорока