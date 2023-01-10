23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році: Польща очолила рейтинг через підтримку України
Джерело:CNN
Новий рік означає нові можливості. І затяті мандрівники по всьому світу вже планують нові подорожі. А ми тим часом назвемо найкращі напрямки для відвідування у 2023 році за версією CNN.
Після майже трьох років обмежень щодо подорожей багато країн скасували більшість ковідних вимог. Люди стали все більше їздити за кордон. І за прогнозами Всесвітньої туристичної організації ООН, очікується подальше відновлення мандрівок.
Читайте також Diiapl у Польщі: для чого він потрібен українцям та як його встановити
Найкращі напрямки для подорожей у 2023 році від CNN Travel
Польща очолила рейтинг країн, які варто відвідати туристам у 2023 році Серед головних причин візиту до Польщі, автори виділили її солідарність з Україною.
Передовсім, відвідати Польщу в поточному році варто, аби висловити підтримку країні, яка, своєю чергою, виявила солідарність з українським народом,
– йдеться в матеріалі CNN Travel.
У CNN пояснили, що саме Польща прийняла українських біженців більше, ніж решта країн, а війна на східному кордоні тимчасово зменшила потік туристів.
Тож незалежно від того, чи вам подобається варшавський палац, місто, як-от Краків, Гданськ, Вроцлав чи Познань – усе за сотні миль від українського кордону – тепер у вас є шанс зробити щось корисне, провівши відпустку в Польщі,
– пишуть автори.
23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році
- Польща
- Західна Австралія
- Ліверпуль, Англія
- Чарлстон, Південна Кароліна
- Вільнюс, Литва
- Фіджі
- Манаус, Бразилія
- Салоніки, Греція
- Руанда
- Гетеборг, Швеція
- Рас-ель-Хайма, Об'єднані Арабські Емірати
- Лаос
- Грюйер, Швейцарія
- Міннеаполіс, Міннесота
- Богота, Колумбія
- Долина Мустанг, Непал
- Танзанія
- Каїр, Єгипет
- Наошіма, Японія
- Беліз
- Оахака, Мексика
- Оттава, Канада
- Уганда.