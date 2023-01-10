Після майже трьох років обмежень щодо подорожей багато країн скасували більшість ковідних вимог. Люди стали все більше їздити за кордон. І за прогнозами Всесвітньої туристичної організації ООН, очікується подальше відновлення мандрівок.

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Найкращі напрямки для подорожей у 2023 році від CNN Travel

Польща очолила рейтинг країн, які варто відвідати туристам у 2023 році Серед головних причин візиту до Польщі, автори виділили її солідарність з Україною.

Передовсім, відвідати Польщу в поточному році варто, аби висловити підтримку країні, яка, своєю чергою, виявила солідарність з українським народом,

– йдеться в матеріалі CNN Travel.

У CNN пояснили, що саме Польща прийняла українських біженців більше, ніж решта країн, а війна на східному кордоні тимчасово зменшила потік туристів.

Тож незалежно від того, чи вам подобається варшавський палац, місто, як-от Краків, Гданськ, Вроцлав чи Познань – усе за сотні миль від українського кордону – тепер у вас є шанс зробити щось корисне, провівши відпустку в Польщі,

– пишуть автори.

У CNN рекомендують відвідати Польщу в 2023 році / Фото unsplash

23 найкращі напрямки для подорожей у 2023 році