После почти трех лет ограничений по путешествиям многие страны отменили большинство ковидных требований. Люди стали все больше ездить за границу. И по прогнозам Всемирной туристической организации ООН, ожидается дальнейшее возобновление путешествий.
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Лучшие направления для путешествий в 2023 году от CNN Travel
Польша возглавила рейтинг Среди главных причин визита в Польшу, авторы выделили ее солидарность с Украиной.
Прежде всего, посетить Польшу в текущем году стоит, чтобы выразить поддержку стране, которая в свою очередь проявила солидарность с украинским народом,
– говорится в материале CNN Travel.
В CNN объяснили, что именно Польша приняла украинских беженцев больше, чем остальные страны, а война на восточной границе временно уменьшила поток туристов.
Так что независимо от того, нравится ли вам варшавский дворец, город, как Краков, Гданьск, Вроцлав или Познань – все в сотнях миль от украинской границы – теперь у вас есть шанс сделать что-то полезное, проведя отпуск в Польше,
– пишут авторы.
В CNN рекомендуют посетить Польшу в 2023 году / Фото unsplash
23 лучших направления для путешествий в 2023 году
- Польша
- Западная Австралия
- Ливерпуль, Англия
- Чарлстон, Южная Каролина
- Вильнюс, Литва
- Фиджи
- Манаус, Бразилия
- Салоники, Греция
- Руанда
- Гетеборг, Швеция
- Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты
- Лаос
- Грюйер, Швейцария
- Миннеаполис, Миннесота
- Богота, Колумбия
- Долина Мустанг, Непал
- Танзания
- Каир, Египет
- Наошима, Япония
- Белиз
- Оахака, Мексика
- Оттава, Канада
- Уганда.